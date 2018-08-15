В Кирове угнали машину с пьяным пассажиром внутри

В Кирове от магазина была угнана дорогая иномарка.
Женщина, заехав в магазин за покупками, ненадолго отлучилась, оставив машину заведенной. В её отсутствие неизвестный прыгнул в салон автомобиля и отправился кататься по городу. Угонщику не помешал тот факт, что на пассажирском сидении спал пьяный муж потерпевшей.
Полиция ввела план «Перехват», разослав ориентировки всем полицейским нарядам, и автомобиль был найден. Супруг потерпевшей путешествовал с незнакомцем, так и не придя в себя, но в момент остановки очнулся и спугнул угонщика, который убежал, оставив ключи в машине.
За катание на чужой машине без цели хищения угонщику грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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