Отбой тревоги: сообщение о минировании ТРЦ «Плаза» в Обнинске оказалось ложным

14.08.2018 17:00 411

Как и ожидалось, сообщение о минировании ТРЦ «Плаза» в Обнинске оказалось ложным.

Только что закончились поиски взрывного устройства внутри здания. Для поиска обнинские спасатели привлекали специалистов из областного центра: в частности, здание обследовали калужские кинологи. Всего на проверку поступившей информации и обыск здания потребовалось около двух часов.

Сейчас работа торгового центра восстановлена, туда вернулись посетители.

Личность пранкера, спровоцировавшего массовую эвакуацию людей и проверку здания ТРЦ будут устанавливать соответствующие службы.