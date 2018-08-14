Дети оплатили материнский долг сполна

14.08.2018 15:27 601

Более 60 тысяч рублей штрафов матери оплатили сыновья, сообщает калужская региональная пресс-служба УФССП.

Всего 37 штрафов ГИБДД на сумму 23,5 тысячи рублей, а также 37 тысяч рублей исполнительского сбора взыскали судебные приставы с калужанки, регулярно нарушающей ПДД.

Сотрудники ведомства вынесли запрет на проведение регистрационных действий с автомобилем марки «Тойота», принадлежащим калужской гонщице, но ее сыновьям было срочно необходимо перерегистрировать на себя её автомобиль. Дети должницы, недолго думая, на месте через платежный терминал погасили всю сумму долга, как по штрафам ГИБДД, так и по исполнительскому сбору.

Запрет с имущества был незамедлительно снят.