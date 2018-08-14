Людей экстренно эвакуируют из ТЦ "Плаза" в Обнинске

14.08.2018 15:01 935

Только что в Обнинске экстренно эвакуировали посетителей и сотрудников ТРК «Триумф Плаза», сообщает новостной портал Obninsk.name.



В службу спасения поступило сообщение, что торговый центр заминирован. Все экстренные службы: МЧС, полиция, скорая оперативно прибыли на место, через пять минут все посетители были эвакуированы. Охранники торгового центра показали высокую квалификацию и оказали огромную помощь специальным службам

На данный момент проводится проверка, есть надежда, что вызов был ложным.