Должника заставили заплатить миллион совершеннолетнему сыну

13.08.2018 17:15 321

Жителя Кирова заставили заплатить алименты, хотя его ребенку исполнилось 18 лет, сообщила пресс-служба регионального управления судебных приставов.

51-летний мужчина много лет работал неофициально, скрывался от приставов, имущества. которое можно продать не имел. Но когда сыну исполнилось 18, нерадивый папаша решил. что свободен от долгов и нашел постоянно место работы. Приставы, в свою очередь, направили в бухгалтерию запрос на взыскание долга по алиментам в почти миллион рублей.

Нерадивый отец быстро выплатил долг, чтобы у него не удерживали часть зарплаты. С него сняли и другие ограничительные меры.