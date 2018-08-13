Двухдневная пьянка закончилась поножовщиной

13.08.2018 12:59 449

46-летний житель Кирова порезал собутыльников после застолья. сообщила пресс-служба областного УМВД.

Кировчанин пьянствовал у приятеля дома с несколькими мужчинами. Вечером они изрядно приняли и пошли спать, утром продолжили застолье и поругались. Кировчанин схватил нож и порезал им двух знакомых.

Травмы у пострадавших были не тяжелыми, поэтому мужчине грозит максимум два года заключения.



