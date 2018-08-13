Калужанка отдала за снятие порчи 50 тысяч

13.08.2018 09:22 859

К жительнице Калуги на улице подошли незнакомцы, которые сообщили, что на ее родственников наведена порча, сообщила пресс-служба областного УМВД.

«Доброжелатели» пообещали всё исправить за определенное денежное вознаграждение. Ради спасения родных от темной магии калужанка не пожалела сбережений и вручила незнакомцам 50 тысяч рублей. Мошенники пообещали, что теперь то точно у родственников все станет хорошо.

Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников и пошла в полицию. Обещавших снять порчу ищут.