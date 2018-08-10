За заросшую землю предприятие оштрафовали на 400 тысяч

10.08.2018 16:18 164

ООО «Спасское» забросило 402 га сельскохозяйственной земли у деревни Харинка в Барятинском районе области, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Пашня и луга заросли сорняками, кустами и деревьями, это нарушает требования о содержании сельхозземли.

В результате на ООО завели административное дело и оштрафовали на 400 тысяч рублей.