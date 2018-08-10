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Дача сгорела в саду на улице Чехова в Людиново

10.08.2018 10:11 0 188
Дача сгорела в саду на улице Чехова в Людиново

Дачный дом загорелся ночью в 3:26 в Людиново, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Этот пожар напоминает классическое произведение. Дача загорелась на улице Чехова в Коллективном саду №1. Был ли он вишневым - неизвестно.

Огонь быстро потушили два пожарных расчета. Люди во время пожара не пострадали. Причину установит инспектор госпожназдора.


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