Дача сгорела в саду на улице Чехова в Людиново

10.08.2018 10:11 188

Дачный дом загорелся ночью в 3:26 в Людиново, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Этот пожар напоминает классическое произведение. Дача загорелась на улице Чехова в Коллективном саду №1. Был ли он вишневым - неизвестно.

Огонь быстро потушили два пожарных расчета. Люди во время пожара не пострадали. Причину установит инспектор госпожназдора.