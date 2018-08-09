Водитель и пассажир пострадали в Мосальском районе

Утром 8 августа на 15 километре дороги «Вязьма - Калуга – Мосальск» произошло дорожно-транспортное происшествие.
Водитель автомобиля «Опель Кадет» не справился с управлением, и машина улетела в кювет по ходу движения.
В результате аварии пострадали водитель и пассажирка автомобиля, сообщает МОМВД России «Юхновский».
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