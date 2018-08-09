Водитель и пассажир пострадали в Мосальском районе

09.08.2018 11:01 474

Водитель автомобиля «Опель Кадет» не справился с управлением, и машина улетела в кювет по ходу движения.

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