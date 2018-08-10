Пожарную безопасность контролируют с воздуха

10.08.2018 07:00 81

Разведка пожароопасных районов Калужской области в 2018 году будет вестись с воздуха.

Для контроля лесопожарной обстановки планируется применение 10 беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На сегодняшний день состоялось 60 полетов – более 15 часов провели беспилотники в воздухе.

В ходе проведенных воздушных разведок очагов природных пожаров не обнаружено, сообщает пресс-служба МЧС по Калужской области.