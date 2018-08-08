Директор возместит работникам миллион рублей

08.08.2018 11:23 341

В Боровске осужден бывший директор предприятия, десять месяцев не плативший зарплату работникам.

Задолженность перед двумя работниками составила 980 тысяч рублей.

Бывший директор с обвинением полностью согласился, покаялся и возместил работникам почти половину долга, но суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей, сообщает пресс-центр областной Прокуратуры.