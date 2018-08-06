Клещи искусали почти 140 человек за неделю

06.08.2018 13:11 355

За минувшею неделю к врачам обратились 138 укушенных клещами, из низ 32 ребенка. сообщил областной роспотребнадзор.

Также в лабораторию сдали 154 насекомых для анализа, у 27 найден клещевой иксодовый боррелиоз.

Специалисты уверены, что клещи кусают из-за несоблюдения элементарных требований безопасности при выездах на природу, в лес и на дачу. При выезде на природу надо одеваться так, чтобы клещ не мог заползти под одежду и присосаться к коже - сапоги (или носки на брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты - плотные. Желательно применять репелленты - отпугивающие средства