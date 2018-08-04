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Столкновение четырех автомобилей убило восемь человек

04.08.2018 17:57 0 702
Столкновение четырех автомобилей убило восемь человек

По уточненным данным пресс-службы УВД по Калужской области в сегодняшней аварии на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе погибло 8 человек и 8 человек получили ранения разной степени тяжести.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Форд Фокус» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», двигавшемся в попутном направлении, после чего «Форд Фокус» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом «Мерседес Бенс». В результате удара микроавтобус опрокинулся и его протаранил грузовик «Фотон».


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