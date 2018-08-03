640 тонн лисичек вывезли из области за рубеж

03.08.2018 15:24 584

За два летних месяца из Калужской области экспортировано 88 партий лисичек, это 640 тонн, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Калужские грибы поставляют в Литву и Германию.

Специалисты россельхознадзора осмотрели грибы и признали, что их фитосанитарное состояние соответствует требованиям стран-импортеров.

В лисичках есть уникальное вещество хитинманноза, которое убивает паразитов, и витаминами: в 100 г лисичек больше суточной нормы витамина D, без которого невозможен рост и развитие костной ткани, свёртываемость крови; витамин B6 (пиридоксин) - обеспечивает выработку серотонина, белка, гемоглобина и гистамина, витамин С - повышает иммунитет.