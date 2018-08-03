В женской колонии прочитали лекцию о правилах дорожного движения

03.08.2018 14:43 323

Инспекторы ГИБДД прочитали лекцию сотрудникам женской колонии общего режима ИК-7, сообщила пресс-служба областного УФСИН.

Инспекторы рассказали сколько и где произошло аварий, в какие дни чаще совершаются ДТП. Также работникам рассказали об изменении в законодательстве в области ПДД.

Гаишники показали видеоролик с жителями Калуги. которые стали участниками аварий. В нем они призывают зрителей остановить «бой», которой идет на дорогах не только нашей области, но и страны.

Инпекторы в завершение подробно рассказали об оформлении автоаварий без инспекторов.