11 лет получил калужанин за смертельное избиение подруги

03.08.2018 13:51 528

42-летнего калужанина признали виновным в избиение до смерти подруги, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре прошлого года мужчина был дома и поругался с подругой. Он ударил ее не менее 37 раз твердыми тупыми предметами в голову, живот и грудь. Женщина скончалась от полученных травм.

На суде мужчина вину не признал, уверял, что его подругу избили на улице незнакомцы. Но обвинение сумело доказать вину калужанина.

Мужчина получил 11 лет колонии строго режима.