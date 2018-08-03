Иномарки столкнулись в Малоярославце

03.08.2018 10:18 296

«Рено» и «Дэу» столкнулись в Малоярославце на 123 км трассы А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло в четверг, 2 августа, около 17:30. По предварительным данным инспекторов, водитель «Рено» выезжал со второстепенной трассы на нерегулируемый перекресток и не пропустил ехавшую по главной «Дэу».

В результате пострадал водитель «Рено» у которого черепно-мозговая травма и ушиб шеи.