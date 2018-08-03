Частный дом сгорел в центре Козельска

03.08.2018 08:27 622

Пожар в жилом доме в Козельске на Красноармейской начался в четверг, 2 августа, около 22:40, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Одноэтажное здание сумели потушить всего два пожарных расчета - восемь человек на двух спецмашинах. В результате возгорания пострадавших людей нет. Ущерб от пожара не сообщается.

Причину возгорания установит инспектор государственного пожарного надзора.