Четверо пострадали и двое погибли на дорогах за прошедшие сутки

02.08.2018 09:40 461

Вчера, 01 августа, на дорогах Калужской области 4 человека получили травмы и двое погибли в авариях.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 2413 нарушений Правил дорожного движения: оформлено 57 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, поймано 15 нетрезвых водителей, 20 водителей нарушили правила перевозки детей. Кроме того выявлено 65 нарушений ПДД пешеходами.