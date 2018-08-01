Перенос ЛЭП дорого обойдется Боровскому району

01.08.2018 18:00 202

В деревне Красное Боровского района, где в прошлом году выделили бесплатные участки для многодетных семей, будут переносить ЛЭП.

Опоры электросети стоят теперь на частных участках, а значит их необходимо перенести на свободную территорию.

Согласно составленной смете, перемещение почти 3,5 километра коммуникаций обойдется району примерно в 3,7 миллиона рублей, и это без учета НДС и прочих факторов, которые неизбежно окажут свое влияние на окончательную стоимость проекта, сообщает новостной портал Obninsk.name.

