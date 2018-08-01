В Жилетово заменят водопровод

01.08.2018 19:00 132

Пресс-служба Калугаоблводоконала подтвердила, что замена системы водоснабжения в деревне Жилетово уже идет полным ходом.

В населенный пункт завезены полиэтиленовые трубы, которые в течение месяца будут уложены и подключены к магистрали. Новая система гарантирует качество и стабильность подачи водоснабжения в деревню, считают коммунальщики.

