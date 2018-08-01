В аварии на трассе «Москва-Рославль» пострадал человек

01.08.2018 12:06 280

Автомобили «Хендай Соната» и «Киа Спектра» столкнулись утром 1 августа в Жуковском районе на 104 километре автодороги А-130 «Москва-Рославль», сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь. О тяжести полученных им травм пока не сообщается.