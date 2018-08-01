Гастарбайтеру, напавшему на калужанку, грозит 10 лет тюрьмы

01.08.2018 09:06 362

31-летняя калужанка сообщила в полицию о разбойном нападении: во время прогулки по набережной Яченского водохранилища неизвестный, угрожая ножом, отобрал у нее сумку. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей, не считая ключей от двух автомобилей.

Вскоре подозреваемый был установлен: им оказался 21-летний гастарбайтер, разнорабочий одной из строительных площадок в Кондрово. При нем был обнаружен похищенный телефон.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 10 лет лишения свободы.