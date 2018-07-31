Концерт в честь закрытия Рихтеровского фестиваля смогут посетить все желающие

31.07.2018 13:28 299

Его участниками станут Тарусский камерный оркестр под управлением Ивана Великанова, лауреат международных конкурсов Константин Казначеев, солистка МАМТа имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреат международных конкурсов Лилия Гайсина.

Закрытие Рихтеровского фестиваля пройдет в Калуге на концертной площадке «Гостиный двор» в воскресенье, 5 августа, сообщила пресс-служба городской управы.

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