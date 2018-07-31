Пешехода сбили в Медыни на переходе

31.07.2018 09:51 184

43-летняя женщина оказалась под колесами «Фольксвагена» на переходе в Медыни, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

ДТП произошло на проходящей по городе трассе «Москва-Малоярославец-Рославль». Молодой водитель поворачивал и не пропустил переходившую по «зебре» женщину.

Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и синяками.