Шесть добровольных пожарных дружин создано с начала года

30.07.2018 07:09 171

В полку добровольных пожарных прибыло на 33 человека с начала 2018 года, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Они вступили в шесть новых созданных в регионе дружин. Сейчас в области 13608 добровольных пожарных. У них 373 единицы техники.

С начала года добровольцы участвовали в тушении пожаров 90 раз. Самостоятельно они затушили 14 пожаров, спасли двух человек и имущество стоимостью более 67,5 миллионов.