Мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой

28.07.2018 09:10 534

Мотоцикл «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» в деревне Егорье в Медынском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. По данным спасателей в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы происшествия в группе «Калуга Жесть» мотоциклист в результате аварии погиб.