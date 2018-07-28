Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Суббота, 28 июля
$ 62.95 0.14
73.82 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой

28.07.2018 09:10 0 534
Мотоциклист погиб в столкновении с иномаркой

Мотоцикл «Ямаха» столкнулся с автомобилем «Фольксваген Пассат» в деревне Егорье в Медынском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. По данным спасателей в результате ДТП пострадал один человек.

Как сообщают очевидцы происшествия в группе «Калуга Жесть» мотоциклист в результате аварии погиб.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Ещё строки

Полицейские собрали урожай дикой конопли 28.07.2018 09:16

Жители области получили больше 10 миллиардов за покупку квартир 27.07.2018 21:00

Торговцев табаком за 3 месяца оштрафовали на 480 тысяч 27.07.2018 19:37

Напавшему на полицейских с файером грозит 10 лет 27.07.2018 19:32

Шутников заставили заплатить за ложный вызов полицейских 27.07.2018 19:26

Десятилетняя девочка выпала с балкона 27.07.2018 19:22

Богослужение в честь 1030-летия крещения Руси пройдет в кафедральном соборе 27.07.2018 19:17

Пожарные потренировались в тушении Кировского ДК 27.07.2018 19:04

Новый мультимиллионер появился в Калужской области 27.07.2018 18:58

Заключенным не хватало носков и трусов 27.07.2018 18:51


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» получил благодарность за обеспечение бесперебойного электроснабжения пунктов проведения ЕГЭ

Жители Калужской области выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

«Газпром межрегионгаз Калуга» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов-неплательщиков

В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

Последние объявления на KupiSlona.ru

Крыло заднее R (четверть) Chevrolet Sens

Цена: 4 000 руб.

Крыло заднее R BMW X5 F15

Цена: 80 000 руб.

Крыло переднее L VW Golf 2

Цена: 1 000 руб.
Опросы
ГИБДД упростило процедуру приема заявлений на установку газового оборудования в авто. А на чём работает ваше средство передвижения? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Город

Viktorch1311 26 июл 2018 16:58

Человеческое - Девочки

drughunter 17 июл 2018 19:45

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Новости партнеров

Тематический портал - лучший инструмент для организации вашего праздника

Вилочные погрузчики: виды механизированных машин и особенности их эксплуатации

Новые Интернет возможности - теперь можно в Сети заказать ритуальные товары

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.