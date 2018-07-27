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Приезжего задержали за изнасилование жительницы Малоярославца

27.07.2018 14:21 0 121

21-летнего жителя Узбекистана задержали в Малоярославце по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщил региональный следственный комитет.

По версии следствия мужчина напал на женщину ночью 26 июля. Изнасиловал и похитил вещи.

У приезжего нет регистрации, работы и постоянного места жительства в России.

Подробности: Женщину изнасиловали по дороге из магазина.


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