Приезжего задержали за изнасилование жительницы Малоярославца

27.07.2018 14:21 121

21-летнего жителя Узбекистана задержали в Малоярославце по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщил региональный следственный комитет.

По версии следствия мужчина напал на женщину ночью 26 июля. Изнасиловал и похитил вещи.

У приезжего нет регистрации, работы и постоянного места жительства в России.

Подробности: Женщину изнасиловали по дороге из магазина.