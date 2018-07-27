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Женщину изнасиловали по дороге из магазина

27.07.2018 14:27 2 1008 Алёна Павлова
Женщину изнасиловали по дороге из магазина

21-летнего жителя Узбекистана задержали в Малоярославце по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщило в пятницу, 27 июля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Пострадавшая заявила, что в ночь на 26 июля она пришла в магазин, где работает ее подруга. В магазине было трое незнакомых ей мужчин. По дороге домой один из незнакомцев напал на пострадавшую, изнасиловал и отобрал мобильник.

По данным УМВД по Калужской области, женщина в магазине познакомилась с нападавшим, он вызвался проводить ее до дома. Они продолжили общение за распитием спиртного, а затем мигрант напал на женщину, побил, изнасиловал и отобрал телефон.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские выяснили личности и местонахождение всех трех мужчин, изначально находившихся в магазине.

Подозреваемого в изнасиловании задержали. У него нет регистрации, работы и постоянного места жительства в России.


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Тэги: криминал
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