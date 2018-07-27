Женщину изнасиловали по дороге из магазина

21-летнего жителя Узбекистана задержали в Малоярославце по подозрению в изнасиловании местной жительницы, сообщило в пятницу, 27 июля, калужское региональное управление Следственного комитета.
Пострадавшая заявила, что в ночь на 26 июля она пришла в магазин, где работает ее подруга. В магазине было трое незнакомых ей мужчин. По дороге домой один из незнакомцев напал на пострадавшую, изнасиловал и отобрал мобильник.
По данным УМВД по Калужской области, женщина в магазине познакомилась с нападавшим, он вызвался проводить ее до дома. Они продолжили общение за распитием спиртного, а затем мигрант напал на женщину, побил, изнасиловал и отобрал телефон.
С помощью камер видеонаблюдения полицейские выяснили личности и местонахождение всех трех мужчин, изначально находившихся в магазине.
Подозреваемого в изнасиловании задержали. У него нет регистрации, работы и постоянного места жительства в России.
|
Найден мужчина, который воровал велосипеды из калужских подъездов 25.07.2018 10:32
Тело женщины нашли в лесу в машине 25.07.2018 08:40
Жительница Обнинска в пьяном угаре порезала сожителя 23.07.2018 13:23
Женщины пытались продать героин наркоману, а он оказался подставным 20.07.2018 10:45
Котенок Фиби, полосатое совершенство. В дар.
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: