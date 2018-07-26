Центр Калуги снова останется без света

26.07.2018 17:16 378

Завтра, 27 июля 2018 года, некоторые улицы центра Калуги опять останутся без света.

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