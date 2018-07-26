С ночной распивочной будут бороться всеми средствами

26.07.2018 14:56 946

В среду, 25 июля, Городской голова провел прием граждан, выслушивая жалобы.

В частности на встрече было рассмотрено обращение жителей многоквартирных домов по улице Тульская, во дворе которых находится ночное питейное заведение. Шум и музыка в ночное время , а так же антиобщественное поведение посетителей довели жильцов до крайности.

Городской голова с пониманием отнесся к проблеме, но пояснил, что закрыть заведение официально не в компетенции власти – оно имеет все разрешительные документы.

Юридической службе Горуправы было поручено изучить прецеденты по закрытию подобных объектов. Кроме того, решено выставить мобильный полицейский пост у кафе и установить видеокамеры наружного наблюдения, интегрировав их в систему «Безопасный город».