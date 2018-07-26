На 40 тысяч рублей оштрафованы начальники охранных служб Кирова

26.07.2018 11:00 492

Кировская прокуратура проверила деятельность двух частных охранных организаций города и выявила серьезные нарушения требований охраны труда.

В ходе проверки выяснилось, что сотрудники охранных организаций не проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также обязательные медицинские осмотры. Кроме того, специалист, ответственный за организацию работы по охране труда на предприятии, не был ознакомлен с приказом о возложении на него соответствующей обязанности.

По результатам прокурорской проверки работодатели признаны виновными и оштрафованы на 40 тысяч рублей. Нарушения устранены.