На 40 тысяч рублей оштрафованы начальники охранных служб Кирова

Кировская прокуратура проверила деятельность двух частных охранных организаций города и выявила серьезные нарушения требований охраны труда.
В ходе проверки выяснилось, что сотрудники охранных организаций не проходили обучение и проверку знаний требований охраны труда, а также обязательные медицинские осмотры. Кроме того, специалист, ответственный за организацию работы по охране труда на предприятии, не был ознакомлен с приказом о возложении на него соответствующей обязанности.
По результатам прокурорской проверки работодатели признаны виновными и оштрафованы на 40 тысяч рублей. Нарушения устранены.
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