100% изнасилований было раскрыто в Калужской области с начала года

26.07.2018 08:00 157

На заседании коллегии следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области отметили, что уровень зарегистрированной преступности в области сократился на 10,7%.

Статистика раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений впечатляет: раскрываемость убийств составила 92%, фактов умышленного причинения вреда здоровью, повлекших смерть и изнасилований 100%.

Всего с начала года было раскрыто 24 убийства, 19 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 21 изнасилование, а также 18 преступлений прошлых лет, сообщила региональная пресс-служба Следственного комитета.