Начальника Жуковских электросетей оштрафовала прокуратура

25.07.2018 13:00 407

Прокуратурой Жуковского района проведена проверка в Жуковском РЭС ПО «ОЭС» филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Проверка показала, что высоковольтные линии электропередач в Жуковском районе эксплуатируются с нарушениями. В частности, капитальный ремонт сетей давно не проводился, опоры загнивают и валятся, защита электропроводки отсутствует.

В связи с выявленными нарушениями, прокуратура района оштрафовала начальника Жуковского РЭС ПО «ОЭС.