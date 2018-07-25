Юные спасатели из разных стран пройдут школу выживания

25.07.2018 11:45 295

С 1 по 10 августа 2018 года в Перемышльском районе Калужской области пройдут IV Международные соревнования «Школа безопасности», сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Соревнования соберут команды юных спасателей в возрасте от 13 до 17 лет из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Команда Калужской области выступит вне общего зачета

В программе соревнований - «Пожарная эстафета», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания». Кроме того, участников ожидают мастер-классы от профессиональных спасателей и экскурсионные программы.

Торжественное открытие состоится 2 августа 2018 года на стадионе «Анненки».