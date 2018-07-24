Качество дорог в Обнинске определит спецлаборатория

24.07.2018 15:23 401

Дорожная испытательная лаборатория с установкой динамического нагружения PRIMAX 1500 прибыла в Обнинск, сообщила пресс-служба администарции наукограда.

С помощью лаборатории оценят остаточный ресурс городских улиц. В городе планируют проверить все магистральные дороги города. По результатам работы лаборатории в наукограде будут знать, на каких дорогах еще можно проводить ямочный ремонт. а у каких подложка разрушена настолько сильно, что пора ремонтировать капитально.

Тестовый выезд во вторник лаборатория сделала на проспект Ленина, на улицы Королева и Гагарина.