Гараж вместе с машиной сгорел в Калуге

Гараж вместе с находившемся внутри автомобилем вспыхнул в Калуге ночью во вторник, 24 июля, в 1:29, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Пожар произошел на улице Садовой.
Тушить возгорание прибыли 10 пожарных на трёх автомобилях. Пожар ликвидировали, его причины устанавливают.
В результате ЧП никто из людей не пострадал. Гараж частично выгорел, машина повреждена.
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