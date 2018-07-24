Гараж вместе с машиной сгорел в Калуге

24.07.2018 08:36 1696

Гараж вместе с находившемся внутри автомобилем вспыхнул в Калуге ночью во вторник, 24 июля, в 1:29, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Пожар произошел на улице Садовой.

Тушить возгорание прибыли 10 пожарных на трёх автомобилях. Пожар ликвидировали, его причины устанавливают.

В результате ЧП никто из людей не пострадал. Гараж частично выгорел, машина повреждена.