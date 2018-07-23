Обнинский подросток победил во всероссийском конкурсе журналистики

23.07.2018 18:16 422

Юный журналист Михаил Ходак победил во всероссийском открытом конкурсе «Юные журналисты за умное и полезное информационное пространство». сообщила пресс-служба администрации наукограда.

На конкурс поступило более тысячи заявок не только из России, но и стран СНГ, а также Сербии, Турции, Туниса и Монголии. Работы оценивались по трем критериям: соответствие теме конкурса, сюжетное решение и оригинальность раскрытия темы.

Обниснкий школьник победил в номинации «Ответственность» с телесюжетом «Учитель для России».

Михаила наградили путевкой в Артек для участия в IV Международном юношеском медиафоруме.