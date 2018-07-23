Два снаряда времен Великой Отечественной обезвредили саперы

23.07.2018 16:56 103

В Малоярославецком районе рядом с деревней Сляднево нашли авиабомбу ФАС- 50.

Два взрывоопасных предмета, пролежавших в земле со времен Великой Отечественной войны, обезвредили саперы в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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