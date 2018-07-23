Жительница Обнинска в пьяном угаре порезала сожителя

23.07.2018 13:23 515

26-летнюю жительницу Обнинска обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью сожителю, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пара вместе распивала спиртное после чего поругалась. Женщина схватила нож и несколько раз ударила им сожителя. Попала по рукам, которыми тот закрывал лицо и по одежде. У мужчины резанные раны предплечий.

Женщине грозит до двух лет заключения.