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Резко увеличилось количество пострадавших от клещей в регионе

23.07.2018 10:06 0 842
Резко увеличилось количество пострадавших от клещей в регионе

За минувшую неделю клещи в Калужской области покусали 129 человек, в том числе 53 ребенка, сообщило управление Роспотребназора по региону.

За позапрошлую неделю количество пострадавших было всего 98, таким образом покусанных стало больше примерно на треть. Причину резкой активизации клещей не уточняют.

Лаборатории исследовали 46 насекомых, у 10 из них нашли боррелиоз.
 


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