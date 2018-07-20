Лесорубов наказали за беспорядок на участках после рубки

20.07.2018 13:43 440

Два лесозаготовительных предприятия в Думиничском районе наказаны за беспорядок на местах рубки, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники фирм не очистили места рубки от остатков деревьев, отходы сложили в кучи и валы рядом с живым лесом, минеральной полосой остатки древесины не отделили. Из-за таких действий может вспыхнуть пожар, который распространится на лес.

Предприятия оштрафовали на 10 тысяч рублей каждое.



