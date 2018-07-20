Роспотребнадзор добился запрета продажи билетов на ЧМ-2018

20.07.2018 12:20 366

Роспотребнадзор добился запрета продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 20 июля.

Специалисты провели мониторинг и обнаружили, что на сайтах https://www.ticombo.com , http://welcome2018.me. они обратились в калужский суд, который и признал информацию на сайтах запрещенной.

ЧМ-2018 закончился в воскресенье, 15 июля.



