Электричество отключили в центре Калуги

20.07.2018 12:05 347

Часть домов на трех улицах в центре Калуги будут сегодня без электричества до 18:00 из-за ремонтных работ на электрооборудовании, сообщила пресс-служба городской управы.

Света не будет в домах:

Рылеева, 4 и 6,

Пролетарской, 39, 40 и 41

Труда 14/2, 16, 18/1.

Также до 13:00 могут отключить электричество в некоторых домах на Болдина.