Новый детский сад откроют в Обнинске

17.07.2018 19:00 178

Новый детский сад на 103 места откроется в Обнинске в сентябре. Его назвали «Экодолье», сообщила пресс-служба администрации Обнинска.

Сейчас идет последняя закупка мягких игрушек, а всё остальное - мягкий инвентарь, посуда, мебель - уже приобретено.



Кроме того, утверждено новое штатное расписание, и продолжается набор на работу персонала и педагогических работников.