Нерадивых перевозчиков наказали в Малоярославецком районе

17.07.2018 20:00 171

Жители Малоярославецкого района, жаловавшиеся на нарушения со стороны пригородных перевозчиков, добились наведения порядка на своем маршруте.

Речь шла о том, что на линию Малоярославец-Недельное вместо автобуса стали пускать маршрутки, которые не в состоянии вместить всех пассажиров. Их число там нередко достигает 40 человек, многим приходилось ехать стоя в нарушение существующих правил перевозки.



После обращения жителей в районное ГИБДД, полицейские провели проверку. В результате перевозчиков привлекли к административной ответственности. Теперь они перевозят сельчан только в автобусах, сообщил новостной портал Obninsk.name.



