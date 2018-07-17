Садоводы сегодня останутся без света

17.07.2018 12:15 342

17 июля с 8.00 до 18.00 в связи с ремонтом энергооборудования без электричества останутся пять садоводческих товариществ — «Горняк», «Лира», «Строитель», «Дружба», «Геолог».

По сообщению пресс-службы Городской Управы Калуги, также под отключение попадает Железнодорожная улица и дома №№ 2,3,4,5,8,11,14 на улице Новоселки в поселке Новый.