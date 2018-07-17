Добровольцы самостоятельно потушили 12 пожаров и помогли МЧС в 87-ми

17.07.2018 12:00 181

По сообщению региональной пресс-службы МЧС, на территории Калужской области создано 820 добровольных общественных объединений, общей численностью 13608 человек. В их числе добровольные пожарные команды, спасатели и волонтеры.

В 2018 году добровольцы приняли участие в тушении 87 пожаров в качестве дополнительных сил, 12 пожаров потушено самостоятельно. Силами добровольных пожарных спасено 2 человека, а также имущество на сумму 64 млн. 650 тыс. рублей.