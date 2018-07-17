Почти миллион рублей работодатель задолжал уволенным сотрудникам

Прокуратурой Жуковского района выявлена систематическая задолженность по выплате заработной платы в коммерческой организации.
В ходе проверки выявлено нарушение требований действующего трудового законодательства при увольнении сотрудников. Так задолженность по выплате расчета при увольнении образовалась перед 35 работниками, в размере более 900 тыс. рублей.
Решением суда бывший работодатель обязан выплатить каждому работнику долг по заработной плате, а так же сумму морального вреда в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а также неустойку за просроченную задолженность по заработной плате, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством.
Руководитель организации наказан штрафом.
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