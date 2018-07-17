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Почти миллион рублей работодатель задолжал уволенным сотрудникам

17.07.2018 11:30 0 497
Почти миллион рублей работодатель задолжал уволенным сотрудникам

Прокуратурой Жуковского района выявлена систематическая задолженность по выплате заработной платы в коммерческой организации.

В ходе проверки выявлено нарушение требований действующего трудового законодательства при увольнении сотрудников. Так задолженность по выплате расчета при увольнении образовалась перед 35 работниками, в размере более 900 тыс. рублей.

Решением суда бывший работодатель обязан выплатить каждому  работнику долг по заработной плате, а так же сумму морального вреда в размере от пяти до десяти тысяч рублей, а также неустойку за просроченную задолженность по заработной плате, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством.

Руководитель организации наказан штрафом.


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